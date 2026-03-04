［パラ雪辱へ］＜中＞新田佳浩４５（日立ソリューションズ）…距離スキー男子（立位）日本勢の活躍に沸いたミラノ・コルティナ五輪に続いて、３月６日にミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが開幕する。前回大会でメダルに届かなかったパラアスリートにとって、４年間の進化を示す舞台でもある。仲間に懇願され「気持ち」修正冬季では日本選手最多となる８度目のパラリンピック。ミラノ・コルティナ大会まで１か月となっ