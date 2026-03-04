阪神・村上頌樹投手（２７）が４日、甲子園に「村上シート」を設置することを発表した。三塁側のＳＭＢＣシート４席を確保。故郷である兵庫・南あわじ市の子どもたちを甲子園で行われる公式戦に毎試合、招待する。「野球でも、他のスポーツでも良いので、体を動かす良いきっかけになれば良いなと思ってやりました」帰省した際には、地元の少年野球チームの合併などで、少子化や野球人口の減少を実感。同様の活動を続けている