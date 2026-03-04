お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が、2日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。3月での終了を発表したニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」の後任パーソナリティーを推薦した。太田は先月28日にニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」にゲスト出演したことを報告。放送前に同局檜原麻希社長と話す機会があったといい、今月31日で終了する「星野源のオールナイトニッポン