2025年12月1日をもって従来の保険証が原則として使用できなくなり、マイナンバーカードと保険証を紐づけた「マイナ保険証」を持たない人には、「資格確認証」が交付されるようになりました。 資格確認証を提示した場合、高額療養費制度が適用できるのか疑問を持つ人も少なくないでしょう。本記事では、高額療養費を支払ううえでマイナ保険証を利用するメリットや、資格確認証に関する注意点などを紹介します。