【モデルプレス＝2026/03/04】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月4日、都内で行われた「Luarine」ブランドローンチ発表会に出席。妹の本田望結、本田紗来ついて語る場面があった。【写真】24歳美女スケーター、素肌際立つ純白ドレス姿で発表会に登壇◆本田真凜、“ピュア”と感じる存在商品にちなみ“ピュア”というワードについて話す場面で、本田は「やっぱり妹たちですかね」と妹の望結と紗来のことを話題に出