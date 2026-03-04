「彼らには心から感謝している」韓国代表チームのリュ・ジヒョン監督が、感謝を伝えたほどだ。彼らのおかげで、韓国代表も良い雰囲気を維持することができた。まさにオリックス戦の8回からマウンドに上がった臨時選手、日本の独立リーグの投手たちだ。【写真】韓国国歌へのオリックスファンの反応が話題去る3月3日、韓国野球代表チームは、京セラドーム大阪で開催されたオリックス・バファローズとの「ワールド・ベースボール・ク