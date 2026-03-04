山下亨人《蒟醤盛器「蓮」》（奨励賞高松市美術館賞受賞） 伝統の継承と現代生活への応用を目指します。日本伝統漆芸展が3月14日から3月29日まで高松市美術館で開かれます。月曜日休館。 43回目となる2026年は、東京・高松の2会場を巡回し、受賞作7点を含む76点を常設展示室1に展示します。3月14日と28日には日本工芸会正会員による作品の解説が行われます。 日本を代表する工芸で、長い歴史を持つ漆芸。日本伝統