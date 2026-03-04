巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が４日、ジャイアンツ球場で１軍全体練習に参加。ブルペンでは立ち投げで投球練習を行った。那覇キャンプ終盤には内海投手コーチから、カーブを使った体の開きの修正法の指導を受けていた左腕。この日は“内海塾”第２弾として、マンツーマンでゴムチューブを用いた練習を行った。「下半身をうまく使えているなって感じがします。（下半身を）使うことによってまたボールも変