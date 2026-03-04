金融庁は、高市早苗首相の名前入りの暗号資産（仮想通貨）「SANAE TOKEN」について、関連業者に対する調査を検討していることが、わかった。通常、発行には暗号資産交換業者として登録が必要だが、運営に携わったとされる企業の登録が確認できていないことも判明し、事実関係を調べるとみられる。3日、共同通信が報じた。【写真】仮想通貨“SANAE TOKEN”に言及した高市早苗首相高市首相は2日、自身のXを更新し「SANAE TOKENと