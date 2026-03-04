外務省は４日午前、イランからの出国を希望する邦人２人が、隣国アゼルバイジャンの首都バクーに陸路で退避したと発表した。２人は現地日本大使館の支援で日本時間の３日にイランの首都テヘランをバスで出発し、４日早朝にバクーに到着した。イランには約２００人の邦人がおり、政府はイランが反撃の対象としている周辺国も含め、希望があれば退避支援を続ける方針だ。