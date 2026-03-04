子どもが小学生になると、友達やクラスメイトとのトラブルが起きることもあるでしょう。子ども同士、あるいは学校内で解決できればいいですが、親が関わってくることもあるそう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『ただ嫌い、気に食わないという理由だけで執拗に人格否定や容姿いじりをしたり、暴力を振るったりした場合はすぐさま親が介入するのはわかります。でも、いつも仲よくしている子同士が少