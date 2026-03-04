「優しいですね」「穏やかですね」……好意的に聞こえる言葉ですが、言われるたびにイライラしてしまう人もいるようです。今回紹介するのは、そんな褒め言葉に違和感や怒りを覚える投稿者さんの声と、そこに寄せられたママたちのさまざまな意見です。『他人から「優しい」「穏やか」と評価されることにイライラしてしまう。どこを見てそう思った？と感じるし、最近は「格下扱いされて舐められているのでは……」と思ってしまう。