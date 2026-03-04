全日本柔道連盟は4日、ジョージアで3月20日に開幕するグランドスラム（GS）トビリシ大会に出場する日本選手団を発表した。今大会に派遣される日本勢は、女子63キロ級の嘉重春樺（26＝ブイテクノロジー）と女子70キロ級の田中志歩（27＝JR東日本）の2人のみ。男子選手の派遣は見送られた。嘉重と田中はともに昨年6月の世界選手権と同12月のGS東京大会で優勝しており、規定によって今年の世界選手権（10月、アゼルバイジャン・