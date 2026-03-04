音楽イベント『日比谷音楽祭 2026』の第2弾出演アーティストが発表された。音楽プロデューサー・亀田誠治が実行委員長を務める同イベントは、5月30日、31日の2日間にわたり、東京・日比谷公園およびその周辺施設で開催される無料の音楽イベント。2019年のスタート以来、誰もが生演奏を無料で楽しめる場として展開されてきた。【写真】アツいパフォーマンスに期待！新しい学校のリーダーズほか第2弾アーティスト今年は“野音”