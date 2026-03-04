阪神は4日、村上頌樹投手が26年シーズンより、甲子園での公式戦に南あわじ市の子ども達を中心に招待することを発表した。この日、甲子園での投手指名練習に参加した村上は「野球でもいいし、他のスポーツでもいい。何かスポーツをする、体を動かすきっかけになれば」と狙いを明かした。村上自身、南あわじ市に帰省する度に感じる事があった。「地元の小学校の野球チームが合併していたり。ちょっと悲しいなという部分があっ