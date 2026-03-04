中国で2月の製造業の景況感を示す指数が、判断の節目となる「50」を2か月連続で下回りました。中国国家統計局によりますと、2月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」は49.0でした。前の月から0.3ポイント悪化し、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を2か月連続で下回りました。特に自動車やアパレル業界の活動が低調で、国家統計局は理由について、「今年は春節休暇が2月の中下旬に集中したため、企業の生産経営に一