女優の松本若菜（42）が4日、都内で主演するNHKドラマ「対決」（4月5日スタート、日曜後10・00）の完成会見に登壇した。医大入試での女性差別に切り込む新聞記者役。鈴木保奈美（59）演じる医大理事と対峙（たいじ）する。松本は初の記者役を演じ「記事を読む人たちがどう捉えるのか、何を聴いて欲しいのかを考えて質問してくれてているだと実感した」と回想。「私も今後取材を受けた時には…普段から適当なことを答えている