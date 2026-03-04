【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシア当局は２日、首都ジャカルタ近郊の西ジャワ州ボゴールで日本人１３人を拘束した。在インドネシア日本大使館が４日、明らかにした。特殊詐欺に関与した疑いがあるとみられる。東南アジアでは、日本人の関与が疑われる特殊詐欺拠点の摘発が相次いでいる。日本大使館によると、特殊詐欺の事例であれば、インドネシア国内で日本人が摘発された初めてのケースになるという。