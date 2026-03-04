東宝が手がける才能支援プロジェクトによる短編オムニバス映画「GEMSTONE Creative Label」第2弾「GEMNIBUS vol.2」完成報告会（6〜12日まで1週間限定公開）完成報告会が4日、上映館の東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。「You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！」（大川五月監督）で主人公・菜摘を演じた黒島結菜（28）は「私も出産、子育てを経験して女性ってたくましいな、と」と役の印象を語った。24