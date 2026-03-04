アサヒグループホールディングスは、立教大学や龍谷大学の学生などと協働し、「責任ある飲酒」を実践的に学ぶことのできるボードゲーム『CARE & CHEERS(通称：ケアチア)』を開発。そのお披露目となる「責任ある飲酒を学ぶボードゲーム」発表会が開催された。責任ある飲酒を学ぶボードゲーム『CARE & CHEERS』『CARE & CHEERS』は、お酒に関する悩みや困りごとに直面したプレーヤーに対して、ほかのプレーヤーがアドバ