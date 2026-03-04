SBI証券は3月4日、セキュリティ・トークンを活用したプライベートエクイティ（PE）運用商品の取り組みが、金融分野の表彰制度「Japan Financial Innovation Award 2026」で大賞を受賞したと発表した。受賞は3月2日付。○セキュリティ・トークン活用のPE運用商品で評価今回受賞したPE運用商品は、SBI証券、東京海上アセットマネジメント、新生信託銀行、BOOSTRYの4社が共同で開発したもの。特定受益証券発行信託のセキュリティ・ト