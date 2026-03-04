【モデルプレス＝2026/03/04】女優の森七菜と俳優の黒川想矢が4日、都内にて開催された『GEMNIBUS vol.2』（3月6日〜3月12日・TOHOシネマズ日比谷にて一週間限定公開）完成報告会に、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、西垣匠、櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）らとともに出席した。【写真】森七菜・黒川想矢・西野七瀬ら豪華俳優9人集結◆森七菜＆黒川想矢「国宝」以来の再タッグ2人は、「第