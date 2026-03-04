リンクをコピーする

アジア株続落、韓国株などが一時の下げから少し戻すも全般に軟調 アジア株 東京時間13:29現在 香港ハンセン指数 25051.06（-717.02-2.78%） 中国上海総合指数 4063.57（-59.11-1.43%） 台湾加権指数 33075.00（-1248.65-3.64%） 韓国総合株価指数 5261.16（-530.75-9.16%） 豪ＡＳＸ２００指数 8900.60（-176.67-1.95%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78741.50（-1497.35-1.87%） シ