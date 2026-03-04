中東情勢の悪化を受け、ガソリン価格が上昇しています。石油情報センターによりますと、今週2日（月）時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり158円50銭で、先週より1円40銭、値上がりしました。ガソリン価格は中東情勢の緊迫化により先月中旬から上昇傾向となっていて、値上がりは3週連続となります。