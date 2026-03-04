「オープン戦、ＤｅＮＡ−中日」（４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手が先発し、２回０／３を投げ３安打１失点、３奪三振、１四球だった。初回、キレのある直球を駆使し岡林、田中の１、２番コンビを簡単仕留めたが、２死から３番・福永に四球。続く細川に右中間にフェンス直撃の適時二塁打を浴びた。二回は先頭のカリステに左翼線への二塁打を許したが、後続を断ち無失点。三回、１死から田中