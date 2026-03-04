モデルで俳優の高橋メアリージュン（38）が4日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に生出演。姉弟総出で返済した借金額を明かした。【写真】似てる！高橋メアリージュンが公開した“きょうだい”集合ショット15歳で芸能界デビューを果たした高橋。幼少期に父親の会社が倒産、多額の借金を抱えたことから「早く働きたくて」と当時の気持ちを明かした。その後も芸能界での仕事をこなし、自身が31歳の時