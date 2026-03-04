timeleszの菊池風磨が、15日放送のMBS・TBS系『大変だけど…AIよりちゃんと調べてみた タイパ対timelesz』（後3：00〜4：24）のMCを務める。放送に先駆け、菊池のコメントが公開された。【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨同番組では、「AIが一瞬で導き出す“正解”に人間は勝てるのか」を検証。タイパ抜群のAIと物量勝負のtimeleszがさまざまなテーマで対決していく。AIの進化が加速している昨今。AI検索、要約アプ