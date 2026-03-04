訪日観光客の増加でオーバーツーリズムが深刻化する中、3日、国交省は“二重価格”の導入に向け、ガイドラインを策定する方針を明らかにしました。「地元住民」と「それ以外」で価格を分ける二重価格、問題解消の一手になるのでしょうか。【写真を見る】京都市バスの運賃が市民以外は2倍に？姫路城の入城料は1000円→2500円に？国が“二重価格”指針策定へ…オーバーツーリズム解消なるか【news23】京都市バス“二重価格”に？市