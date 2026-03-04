日本ハムは４日、６月３０日〜７月１６日に開催する企画「ＷＥＬＯＶＥＨＯＫＫＡＩＤＯ＆ＦＩＧＨＴＥＲＳ２０２６」の発表会見をエスコンフィールドで開き、期間中の計９試合で着用する限定ユニホームがお披露目された。北海道の壮大な大地を表現したブラウンをベースに、じゃがいも、アスパラガスなど北海道ならではの食材が持つカラフルな彩をアクセントに採用。胸には段々畑や花畑のように色とりどりの思いを一つに