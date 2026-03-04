「Bリーグドラフト2026」で全体1位指名を受けた山粼一渉が所属するノーザンコロラド大学が、3月3日（現地時間3月2日）をもって2025－26レギュラーシーズンの全試合を終了した。 レギュラーシーズン最終戦となったモンタナ大学戦では、山粼が26分出場し7得点2リバウンド1ブロック1スティールを記録。ノーザンコロラド大は85－57で快勝し、今シӦ