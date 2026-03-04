アークランズが６日続落となっている。３日の取引終了後に発表した２月度の売上高で、小売事業の既存店売上高が前年同月比０．９％減と２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。また、「かつや」既存店売上高も同４．１％減と３カ月連続で前年割れとなった。 出所：MINKABU PRESS