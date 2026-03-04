午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２８、値下がり銘柄数は１４４０、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりはその他製品のみ。値下がりで目立つのは非鉄金属、石油・石炭、ガラス・土石、機械、卸売、銀行など。 出所：MINKABU PRESS