「青き目の太極戦士」が韓国代表として念願の初出場を果たし、実力を存分に発揮した。韓国代表は3月3日に行われたオリックス・バファローズとの強化試合で8-5と勝利した。先発登板したデーン・ダニングは3回を投げて3被安打、無四死球、1奪三振、無失点の力投を見せた。ダニングは韓国人の母親を持ち、自身の左腕には韓国語で「同じ血」と書かれたタトゥーを入れている