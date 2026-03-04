きょう正午ごろ、東根市の交差点で軽乗用車が電柱に衝突する事故があり、50代の男性が病院に搬送されました。 【写真を見る】【速報】電柱に衝突し乗用車の前部がぐしゃぐしゃに乗っていた男性が救急搬送（山形・東根市） 消防などによりますと、きょう正午ごろ、東根市猪野沢の交差点で、軽乗用車が電柱に衝突したということです。軽乗用車には50代の男性が乗っていて、救急隊が病院に搬送しています。 軽乗用車は前の部分が