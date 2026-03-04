ジョイフル本田とNTTドコモ 関信越支社は2月28日に、合同防災訓練をジョイフル本田ニューポートひたちなか店（茨城県ひたちなか市）にて実施した。●ジョイフル本田ニューポートひたちなか店で合同防災訓練を実施今回、実施された合同防災訓練は、2025年4月11日に両社が締結した「災害時における相互協力に関する協定」に基づいたもので、災害発生時の現場対応について迅速かつ円滑な連携体制の確認・強化を目的としている。