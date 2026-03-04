嵐の公式SNSが更新され、3月4日に新曲「Five」の配信がスタートしたことを報告するメッセージ動画が公開された。 【動画】嵐「Five」リリース報告／レコーディング風景／【画像】ジャケット写真 ■嵐、新曲「Five」配信スタートを報告 公開された動画では、メンバー5人が並び、深くお辞儀をして「嵐です」と挨拶。背後には「Five」のジャケット写真にも登場するバスが映し出されている。