YSL BEAUTY Japanの公式Xにて、撮影中の平野紫耀（Number_i）の様子を捉えたバックステージムービーが限定公開された。 【動画】平野紫耀のかわいさが詰まったYSLバックステージムービー 他【写真】平野紫耀×YSL BEAUTYの最新ビジュアル ■平野紫耀の撮影裏が「かわいすぎる」と話題 イヴ・サンローラン（以下、YSL）は、新フレグランス“リブレ オーデパルファム ベリӦ