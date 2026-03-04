4日14時現在の日経平均株価は前日比2274.36円（-4.04％）安の5万4004.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は128、値下がりは1440、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は438.54円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が257.51円、東エレク が228.63円、ファナック が72.87円、フジクラ が65.68円と続いている。 プラス寄与度トップ