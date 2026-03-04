4日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝157円37銭前後と、前日午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝182円44銭前後と84銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース