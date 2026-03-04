仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は3日、中国による厳しいレアアースの輸出規制にさらされた日本が、「対中ゼロ依存戦略」を進めていると報じた。中国商務部は2月24日、三菱造船など日本の20の企業・団体を軍民両用品（デュアルユース品）輸出規制リストに追加したと発表した。記事は「日本には重希土類を用いて多様な製品を生産する企業が数多く存在し、供給が滞れば影響は極めて大きい」とし、