ダンスボーカルユニット・M!LKが、11日発売のムック『1OC（イチオシ）Vol.7』（宝島社）の表紙を飾り、40ページにわたる巻頭特集に登場する。【写真】和気あいあい！楽しそうな佐野勇斗＆吉田仁人同誌には、メガネをかけたショットも魅力的な制服風スタイル、大人の色気漂うリムレス×スーツスタイル、大ヒットした「好きすぎて滅！」の闘牛士スタイルなど、M!LKの魅力が“爆裂”した写真が盛りだくさんとなる。ユニット撮影は