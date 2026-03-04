第1回『関西アナウンス大賞』が4日に発表され、MBSの川地洋平アナウンサーがテレビ部門で大賞を受賞した。【写真】2025年4月…万博開幕日のヘリ中継MBS川地洋平アナ同賞は、関西全体のアナウンス技術と放送文化のさらなる発展を目指して、関西エリアの放送局12社で構成される関西アナウンス責任者会が今年新たに創設した。川地アナは、『よんチャンTV特別編 大阪・関西万博に行きたくなるよんSP』（2025年4月13日放送）の