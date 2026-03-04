神奈川県警本部＝横浜市中区他人に成り済ました画像で不正に銀行口座を開設しカードローンを契約したなどとして、神奈川県警が私電磁的記録不正作出・同供用などの疑いで、広島市の20代男を逮捕したことが4日、捜査関係者への取材で分かった。男のパソコンからは複数人の成り済まし画像が見つかっており、偽画像で本人確認時の顔認証を突破した可能性があるとみて捜査する。捜査関係者によると、男は秘匿性の高い通信アプリ「