日本ハムは4日、6月30日〜7月16日のホーム9試合を「WELOVEHOKKAIDOシリーズ」と題して開催し、期間中に着用する限定ユニホームを公開した。北海道の壮大な大地を表現したブラウンを基調とし、じゃがいも、とうきびなど北海道ならではの食材が持つカラフルな彩をアクセントとして取り入れたデザインとなっている。水谷とともに発表会見に出席した郡司は「このユニホームは北海道の農業への感謝、という意味も込められている