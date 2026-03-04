少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）との関係について、千葉工業大学長の伊藤穣一氏は３日、自身のホームページで「明らかになっているような恐ろしい行為を目撃したりその証拠を認識したりしたことは一度もない」と説明した。一方、「学長職に専念する」などとして、政府関連の役職は今月末に退任する考えを示した。説明によると、伊藤氏は２０１１年から務めていた米マサ