EXILE TAKAHIRO（41）が4日、都内でワークマン「ZERO−STAGE」新作＆ファン付きウエア新作発表会に出席した。TAKAHIROが監修を務める、ワークマンとEXILEのコラボブランド。昨年だけで50万着を販売する好評ぶりで、「発表会のたびに会場が広くなっている。ワークマンさんの右肩上がりの盛り上がりを感じた」と笑みを浮かべた。昨夏の酷暑も同ブランドのアイテムで乗り切ったといい、「1年を通していろんなライブやイベントに出させ