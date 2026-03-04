連載「ベースボールの現在地」戦力外から4か月、豪州打線を料理した山本大貴「THE ANSWER」では5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせ、世界の野球を伝える「ベースボールの現在地」を連載する。2023年の大会で初の8強進出を果たしたオーストラリア代表は、2月後半に東京都府中市でキャンプを行った。社会人チームと練習試合を組む中で、パワーヒッターの揃う打線を一回り、ほぼ完璧に抑えた日本人投手