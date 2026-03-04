3月3日、「嵐」の二宮和也とお笑いコンビ「千鳥」のノブがMCを務めるバラエティ番組『金曜ミステリークラブ！！！』（日本テレビ系）が、4月からスタートすることが発表された。二宮のレギュラー番組『ニノさん』の後続番組となるが、この決定にモヤモヤするファンもいるようで──。同番組は、2025年にスペシャル番組で放送され、新たにレギュラー化することになった。「世界各国の不思議なできごとからクイズが出題され、実