写真の場面であなたならどうする？何を切る？下にある【答え】を読む前にまずは考えてみよう。親番で平和・赤・ドラのイーシャンテンだが、２副露の下家は萬子の染め手っぽい。そんな中で持ってきたのは２萬…。【答え＝２萬】少し麻雀を理解した者なら?見え見えの染め手?と思うところが、さらにレベルが上がっていくと、その先が見えてくる。親番の鈴木優（Ｐ）が終盤に持ってきた２萬は、萬子の混一色気配を漂わせる堀慎