Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャッシュレス生活に移行したはずなのに、なぜかポケットには分厚い財布がある。そんな矛盾を抱えながら過ごしているのは、私だけじゃないはずです。使うカードは3枚程度なのに、なんとなく財布をやめられない。その正体って、代わりになるモノが見つかっていなかっただけなのかもしれません